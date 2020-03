Seregno, a spasso in macchina con dieci dosi di cocaina: 45enne arrestato

Ha violato le disposizioni che vietano le uscite non giustificate. E nascondeva in auto dieci dosi di cocaina. Un uomo di 45 anni, di Seregno, è stato sorpreso domenica sera nel quartiere Crocione mentre girovagava in auto con dosi di stupefacente probabilmente alla ricerca di clienti.

All’inizio i militari lo hanno fermato solo per un normale controllo sulle norme che vietano la circolazione delle persone per contrastare la diffusione del Covid-19. Notando un atteggiamento nervoso, lo hanno perquisito, e allora sono spuntate le dosi di polvere bianca.

L’uomo ha tentato di sbarazzarsi delle dosi di cocaina, gettandole fuori dal finestrino dell’auto, ma la trovata non è sfuggita ai militari. La perquisizione è proseguita nell’abitazione del 45enne, dove è stato recuperato materiale per il confezionamento della droga e 5mila euro in contanti: molti soldi considerato che l’uomo era ufficialmente disoccupato.

Ora dovrà rispondere anche di violazione ai provvedimenti dell’Autorità, per aver ignorato le vigenti disposizioni governative emanate per contenere il contagio.