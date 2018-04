Allarme serpente al parco di Monza: rettile recuperato dalla polizia provinciale

"C'è un serpente nel parco". Domenica pomeriggio, nel parco di Monza affollato di visitatori intenti a godersi il verde nel weekend soleggiato, è scattato l'allarme per la presenza di un rettile.

Le segnalazioni, arrivate ai carabinieri, hanno fatto scattare l'intervento. I militari, giunti sul posto, hanno verificato la presenza di un serpente di colore chiaro molto simile a un pitone albino lungo un metro e venti centimetri.

Nel parco di Monza sono intervenuti gli agenti della polizia provinciale e le Gev - Guardie Ecologiche Volontarie che hanno iniziato le ricerche del rettile che è stato perso di vista. I sopralluoghi, ripresi l'indomani, hanno permesso lunedi' di raggiungere l'animale che si era allontanato di poco dal luogo in cui era stato avvistato.

Gli agenti della polizia provinciale lo hanno catturato nella zona di viale Cavriga: si tratta di un “biancone”, un rettile non velenoso e presente anche in Brianza. "Per motivi di opportunità è stato allontanato dall’area cittadina" hanno spiegato dalla Provincia di Monza e Brianza.