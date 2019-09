Da un armadietto in strada spunta un serpente: rettile recuperato a Villasanta

Quando i tecnici comunali al lavoro per la manutenzione degli impianti di videosorveglianza in città hanno aperto un armadietto situato in strada, in via Resega, si sono trovati davanti un "ospite" inaspettato: un piccolo serpente.

Il rettile, che poi è risultato essere innocuo, ha suscitato non pochi timori e sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale cittadina che hanno richiesto anche l'intervento dell'Enpa. Il serpente è stato recuperato e sta bene.