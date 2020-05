Serpente in condominio nell’area giochi dei bimbi: in pochi giorni 4 esemplari liberati in Brianza

In poco meno di una settimana gli agenti della polizia provinciale hanno recuperato quattro serpenti liberati poi in aree isolate del Parco delle Groane e del Parco della Valle del Lambro : si tratta di esemplari di scorzoni che pur non essendo velenosi possono risultare pericolosi se irritati.

Il primo è stato recuperato a Desio nei pressi di due condomini in Via Verdi 7 in un ‘area in cui giocavano bambini. Su chiamata della Polizia Municipale e Vigili del Fuoco un sovrintendente ha recuperato l’animale con l’ausilio di una specifica pinza. A Seregno presso il Parco della Porada è stato recuperato un esemplare su una recinzione. Infine a Biassono sono stati recuperati due esemplari “ in amore” da una villetta in Via Stoppani.