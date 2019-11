Lite nel palazzo per il troppo rumore e arrivano i carabinieri: spunta serra di marijuana

Troppo rumore, tanto da disturbare i vicini. E' stato così che un uomo di 43 anni, italiano, è stato arrestato dai carabinieri per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ad Agrate Brianza. I militari brianzoli sono giunti in un condominio dopo essere stati chiamati da alcuni vicini a causa di una lite scoppiata per le lamentele legate al troppo rumore che, a detta di alcuni inquilini, proveniva dal garage dell'uomo.

E proprio qui i carabinieri hanno scoperto da che cosa proveniva il "disturbo". All'interno di una intercapedine ricavata nella rimessa era stata allestita una serra "indoor" per la coltivazione di piante di marijuana. Qui sono state trovate e sequestrate sei piante di un'altezza di circa ottanta centimetri e diverse confezioni di semi.

I controlli poi sono proseguiti anche nell'appartamente del 43enne dove i militari hanno scovato oltre un chilo e mezzo di marijuana e 1,7 chili di hashish suddivisa in trentasei panetti. Nell'abitazione l'uomo aveva anche una macchina per il confezionamento sottovuoto e un bilancino di precisione. Per il 43enne sono scattati gli arresti domiciliari.