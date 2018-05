Lite tra due fratelli, in casa arrivano i carabinieri e trovano una serra di marijuana

Una lite troppo accesa. E' bastato questo lunedì pomeriggio a due fratelli per finire nei guai e portare i carabinieri dritti nel loro appartamento dove avevano allestito una serra domestica per la coltivazione di marijuana.

I militari della compagnia di Vimercate infatti, durante un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in città nell'abitazione di due fratelli di trentacinque e quarant'anni dove era in corso una lite in famiglia. Una volta dentro l'abitazione poi la scoperta.

Serra di droga in camera

In camera da letto i due fratelli avevano allestito una serra completa con impianto di ventilazione per la coltivazione di marijuana con trentadue piante alte circa un metro. Nell'abitazione oltre alla droga sono stati rinvenuti anche due bilancini di precisione e materiale vario utilizzato per il confezionamento delle dosi.