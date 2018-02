Limbiate, 21enne trasforma l'armadio di casa in una serra per la marijuana: arrestato

Coltivava e spacciava droga. I carabinieri della compagnia di Desio nella serata di venerdi' hanno fatto scattare le manette a Limbiate per "Dima", un 21enne ucraino che aveva allestito nella propria abitazione, nascosta all'interno dell'armadio, una serra per la coltivazione di marijuana.

Da qualche tempo i residenti del quartiere Mulino di Limbiate si erano insospettiti di fronte all'atteggiamento del giovane e a notare i comportamenti insoliti del 21enne, che già in passato, nel 2012, quando era minorenne, si era fatto conoscere per diversi reati, tra cui estorsione e furto ai danni di coetanei e furto di ciclomotore, erano stati anche i carabinieri. I militari della stazione di Varedo lo hanno sorpreso nei pressi di casa sua a cedere un involucro contenente marijuana a un cliente. Una volta accortosi della presenza dei carabinieri, il giovane ha tentato la fuga ma sotto casa sua, ad apettarlo ha trovato nuovamente gli uomini in divisa.

Nell'abitazione i carabinieri hanno scoperto una vera e propria serra artigianale, allestita all'interno di un armadio in camera da letto. Qui c'era tutto l'occorrente per far germogliare ed essiccare la sostanza stupefacente. In totale sono stati sequestrati 170 grammi di cannabis.