Nascondono una serra di marijuana in camera da letto: due denunce a Cantù

Il loro atteggiamento è apparso fin da subito sospetto ai carabinieri che li hanno fermati. Così S.A. e S.L., 22 e 20 anni, sono finiti nei guai. A casa dei due, in camera da letto, i militari della compagnia di Cantù hanno trovato due serre di piccole dimensioni.

Il controllo

I due sono stati fermati per un controllo dai militari in via Ettore Brambilla a Cantù: a insospettire i carabinieri è stato proprio il tentativo di sfuggire agli uomini dell'Arma. Subito è stato chiaro il motivo: il 22enne è stato trovato in possesso di 0,8 grammi di marijuana.

Gli accertamenti poi sono proseguiti nella loro abitazione dove, in camera da letto, sono state trovate due serre di piccole dimensioni con all’interno altrettanti vasi contenenti piante di canapa in fase di coltivazione. Nell'appartamento è stata rinvenuta anche una busta con 51 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento. I due sono stati denunciati in stato di libertà.