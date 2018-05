Una serra di droga in camera da letto: a Cinisello nei guai un 42enne

In camera da letto oltre ai comodini e all'armadio aveva anche una serra abusiva per coltivare e poi spacciare marijuana. A scoprire che cosa un uomo di 42 anni nascondeva all'interno del suo appartamento di via Partigiani, a Cinisello Balsamo, sono stati i carabinieri.

I militari nei giorni scorsi hanno effettuato una perquisizione nell'abitazione dell'uomo, insospettiti dal via vai di persone che entravano e dopo poco uscivano dalla casa. In camera da letto, coltivate in atmosfera protettiva, i carabinieri hanno scovato quattro piante di marijuana e una serra artigianale per la coltivazione della cannabis dotata di impianto si areazione e lampade.

Per l'uomo è scattata una denuncia.