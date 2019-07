Da una botola segreta spunta una serra sotto il pavimento con 70 piantine di marijuana

Nascondeva in casa 500 grammi di marijuana essiccata pronta per essere venduta. Ma per un 44enne di Desio, quello era solo l’inizio. Insospettiti da un forte odore di erba che proveniva da sotto il pavimento, i carabinieri di Desio hanno pensato di perquisire l’abitazione, alla periferia di Lissone. Sotto una botola, in uno scantinato trasformato in una serra sotterranea, i militari hanno scoperto una grande piantagione di settanta piante di marijuana. Il blitz è scattato venerdì nel tardo pomeriggio.

Non facile scoprire il nascondiglio. Nascosta da un armadio, una botola sotterranea - non facile da identificare - ha condotto i militari all’interno di uno scantinato segreto. Li - è stata ritrovata un’autentica serra, con tanto di impianto di illuminazione, essicazione e ventilazione.

Il 44enne è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti e per coltivazione, produzione e detenzione di sostanze ai fini di spaccio.