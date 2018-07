Trucazzano, trasforma una parte del giardino in una mini piantagione di marijuana: arrestato

Aveva creato una vera e propria mini piantagione di marijuana in giardino: una serra con 12 piante e un essiccatoio. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di detenzione e coltivazione di stupefacenti. È successo nella mattinata di martedì 24 luglio a Trucazzano, nei guai un uomo di 33 anni, incensurato. La notizia è stata resa nota dai carabinieri con un comunicato.

Tutto è iniziato con un controllo stradale sulla strada provinciale 104: i militari si sono insospettiti per il suo eccessivo nervosismo e lo hanno perquisito trovando 5 grammi di hashish e una di marijuana. Successivamente è stata passata al setaccio anche la sua abitazione dove, nel giardino, è stata trovata una serra con 12 piante di marijuana, mentre in cantina un vero e proprio "essiccatoio" con sistemi di illuminazione termica per fare "maturare" lo stupefacente. Non solo: sono stati trovati 40 grammi di marijuana e altri 90 di hashish.

Il 33enne è stato arrestato e nella mattinata di è stato giudicato per direttissima. Il tribunale lo ha ristretto agli arresti domiciliari.