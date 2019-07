Beveva troppo e perseguitava la cugina: 52enne in manette per stalking

Un uomo di 52 anni, di Seveso, è stato arrestato per stalking dai carabinieri di Seregno. Per un intero anno ha minacciato, intimidito e molestato la cugina di 64 anni, che viveva con lui in un appartamento nel quartiere San Pietro, a Seveso. I militari sono entrati in azione venerdì pomeriggio. Da tempo senza lavoro e con precedenti per reati contro il patrimonio, furti, rapine e traffico di droga, e sottoposto a un provvedimento di sorveglianza speciale, quando i carabinieri sono arrivati nel suo appartamento era ubriaco.

Proprio questa era la causa e l’origine delle molestie: quando il 52enne alzava il gomito, diventava intrattabile, prendendosela con la cugina, che spesso urlava per i maltrattamenti, spaventando i vicini, che più volte avevano chiamato le forze dell’ordine. Alla fine è stata la stessa 64enne, a convincersi a sporgere denuncia nei confronti del cugino.