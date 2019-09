Seveso, ubriaco strappa i tergicristalli e prende a pugni l'autobus poi scappa

Probabilmente in preda ai fumi dell’alcol, sabato verso le 17 in via Manzoni a Seveso un uomo ha strappato uno dei tergicristalli da un bus di linea che si era fermato di fronte alle strisce pedonali. Il pullman, in servizio tra Palazzolo Milanese e Seveso per la autoguidovie delle Ferrovie Nord Milano, è stato costretto a fermarsi.

Spaventati i circa cinquanta passeggeri, anche perché l’ubriaco ha usato il tergicristallo come una mazza, percuotendo il bus e procurando lievi danni alla carrozzeria. A prendere in mano la situazione è stato l’autista. Per nulla impaurito, il conducente è sceso dall’automezzo. Dopo averlo spento e averlo messo in sicurezza, è sceso e ha inseguito a piedi l’aggressore. Solo dopo una lunga corsa ha desistito. L’assalitore è riuscito a fuggire, dileguandosi nei boschi attorno a Villa Dho, all’altopiano di Seveso.