Schianto tra un'auto e un motorino, ferita una ragazzina: rischia l'amputazione del piede

È stata accompagnata in codice rosso al pronto soccorso del San Gerardo di Monza e rischia di perdere un piede la ragazzina di 17 anni che nel pomeriggio di lunedì 7 gennaio è rimasta coinvolta in un incidente stradale in Corso Marconi a Seveso.

Tutto è accaduto intorno alle 13.31 quando la giovane. Secondo una prima ricostruzione sembra che la giovane, in sella a un motorino, sia rovinata a terra in seguito a un impatto con un'altro veicolo. Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. La giovane, successivamente, è stata accompagnata in codice rosso al pronto soccorso del San Gerardo per la "sub-amputazione" di un piede. I medici la stanno operando per cercare di salvarglielo.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Seveso.