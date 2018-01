Si allacciano abusivamente alla rete elettrica: quattro persone denunciate dai carabinieri

Avere tutta la corrente elettrica che serviva senza ricevere mai la bolletta. Un sogno che quattro uomini e due donne – tutti residenti in uno stabile di via Leoncavallo a Seveso – avevano realizzato con il “fai da te”. Senza pensarci due volte, hanno manomesso i contatori collegandosi direttamente alla rete del gestore.

Sono stati scoperti dai carabinieri di Seregno e denunciati in stato di libertà per furto di energia elettrica. Ora dovranno pagare i danni e pagare in una sola volta tutto il conto della corrente elettrica consumata.