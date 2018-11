Prima hanno forzato la porta a vetri della scuola don Aurelio Giussani in via Cavalla a Seveso, poi hanno scassinato la macchinetta del caffè per portare via pochi euro. È successo nella notte di martedì 6 novembre.

Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Desio che sono sulle tracce dei ladri.