Parcheggia ma dimentica il freno a mano, ragazzo investito dalla sua auto a Seveso

Ha dimenticato di inserire il freno a mano ed è stato investito dalla sua stessa auto. E' successo a un 25enne di origini ucraine giovedì alle 19.30. Il giovane ha parcheggiato la sua Audi A1 in via Montesanto, a Seveso (non lontano dalla stazione ferroviaria), senza tirare il freno a mano e con il cambio in folle. La strada era in discesa e così la vettura si è spostata, investendolo. Il giovane è rimasto schiacciato dall’auto, che ha finito la sua corsa contro un muro, danneggiandosi in modo lieve.

La scena si è svolta sotto gli occhi della fidanzata del giovane, 31 anni, anche lei ucraina. E’ stata la donna la prima a soccorrere il 25enne e a chiedere aiuto. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Seregno e l’automedica del 118. Il ragazzo, che ha riportato contusioni al bacino, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Desio. La prognosi è di cinque giorni.