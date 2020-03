Ubriaco picchia il fratello e morde il padre poi punta un coltello contro i carabinieri: arrestato

Ubriaco, stava picchiando il fratello più giovane, sotto gli occhi degli anziani genitori, che non erano in grado di fermarlo. Questo il quadro familiare che si sono trovati di fronte, mercoledì sera, i carabinieri di Seregno, quando sono intervenuti in un’abitazione di Seveso per una lite in famiglia.

A chiedere aiuto erano stati proprio gli anziani genitori, spaventati per la violenza del 34enne, già noto alle forze dell’ordine.

A dare una mano ai militari, che hanno fatto fatica a bloccare il 34enne, si è aggiunto anche il padre, che si è rimediato un brutto morso a una mano. Dopo aver aggredito anche il padre il 34enne ha tentato di impugnare un coltello e di minacciare i carabinieri ma è stato fermato e arrestato.