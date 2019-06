Morgan lascia la casa di Monza, è il giorno dello sfratto

A nulla è valso il rinvio concesso dieci giorni fa. Marco Castoldi, in arte Morgan, ha lasciato la casa di via Adamello a Monza. L'abitazione era stata pignorata dal Tribunale di Monza e venduta all'asta a causa del presunto mancato pagamento degli alimenti da parte dell'artista alle due ex compagne Asia Argento e Jessica Mazzoli per il mantenimento delle figlie Anna Lou e Lara.

Dieci giorni fa quando l'ufficiale giudiziario si era presentato nell'appartamento del cantante lo sfratto era stato rinviato a causa di problemi di salute, martedì mattina poi lo sgombero. Morgan ha lasciato la sua abitazione dove risiedeva da diciotto anni. Dopo l'arrivo dell'ufficiale giudiziario accompagnato da agenti in borghese Morgan è uscito dall'abitazione, attaccando la ex compagna Asia Argento, ritenuta colpevole dello sfratto e alcuni colleghi del mondo della musica che non si sarebbero interessati alla sua causa. Tra gli artisti "interessati di più a fare dischi" Morgan ha citato Ligabue, Vasco Rossi e Jovanotti.

"Continua a rimanere casa mia questa anche se purtroppo ci sono degli invasori armati ma rimane casa mia perchè me la sono comperata" - ha dichiarato il cantante - "Io non considero lecita la vendita dell'appartamento che io ho pagato".

E, ha raccontato Morgan, l'ultima notte nella "sua" abitazione l'ha trascorsa scrivendo canzoni, una di questa intitolata "La casa" di cui ha intonato un passaggio.