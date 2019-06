Sfratto di Morgan, Sgarbi trova casa all'artista monzese: uno studio a Palazzo Savorelli

Da Monza a Sutri. Potrebbe trasferirsi proprio nella cittadina della Tuscia Morgan dopo lo sfratto dalla sua abitazione del capoluogo brianzolo. Venerdì l'artista monzese ha dovuto lasciare la sua casa di via Adamello, pignorata dal Tribunale di Monza e messa all'asta a causa del presunto mancato pagamento degli alimenti alla ex moglie Asia Argento per il mantenimento della figlia Anna Lou.

A rispondere all'appello del cantante che aveva chiesto sostegno ai colleghi del mondo dell'arte e della musica per difendere quella che ritiene essere un luogo di studio e di musica, una "casa museo", è stato il critico d'arte Vittorio Sgarbi.

Sgarbi si è detto pronto ad ospitare il musicista al secondo piano di Palazzo Savorelli a Sutri, cittadina di cui è primo cittadino dallo scorso anno. Il Palazzovha una storia secolare, è immerso in un grande parco ed ospita attualmente le iniziative culturali promosse da Sgarbi, come si legge in una nota.

"Ho impartito le necessarie direttive ai miei uffici - spiega Sgarbi - perché, almeno fino alla scadenza del mio mandato (tra 4 anni) Palazzo Savorelli possa ospitare lo studio di Morgan. Qui potrà trasferirsi già nei prossimi giorni. L'arte e la creatività vanno sostenute in maniera concreta. Qui Morgan potrà insegnare il suo magistero ai giovani sensibili alla musica".

Oltre ad aver trovato una sistemazione al musicista monzese, Sgarbi ha anche chiesto un intervento del governo, proponendo di apporre un vincolo sulla casa di Monza andata all'asta perchè, ha spiegato il critico, "è una casa-Museo" che conterrebbe materiale inestimabile, dagli strumenti musicali alle bobine con le registrazioni di canzoni e concerti.

L'artista monzese ha ringraziato Sgarbi per la proposta, dichiarandosi interessato a parlare con il critico per conoscere l'offerta.