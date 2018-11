Blitz della polizia locale in via Pellico a Monza: sgomberata l'ex tipografia

Blitz della polizia locale in via Silvio Pellico a Monza. Nella mattinata di mercoledì 7 novembre gli agenti del nucleo operativo di sicurezza tattica hanno sgomberato un'ex tipografia di via Pellico dove da tempo diversi cittadini avevano segnalato al municipio la presenza di diversi occupanti.

Il blitz, concordato con la Prefettura di Monza, è stato effettuato nelle prime ore del mattino: durante il sopralluogo all’interno della vasta proprietà sono stati identificati quattro persone, tra cui una donna: tutti sono stati denunciati a piede libero. All'interno dell'area abbandonata è stata trovata una vera e propria discarica abusiva e la proprietà, come riportato in una nota diffusa dal comune, si è impegnata a bonificare la zona. Per impedire l'accesso all'area è stato saldato il cancello del passo carraio.

"L’operazione di oggi si inserisce nelle attività programmate di contrasto all'illegalità e all'abusivismo in città da parte della nostra polizia locale – ha ricordato l’assessore comunale alla sicurezza, Federico Arena che ha voluto partecipare all’intervento di questa mattina –. Il tema della sicurezza resta prioritario per questa amministrazione: con le risorse a disposizione abbiamo già in agenda altri importanti interventi su questo fronte".