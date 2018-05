Sgombero alla ex "casa delle Aste": polizia, carabinieri e agenti del NOST nell'area

Maxi sgombero a Monza mercoledì mattina.

La polizia di Stato, gli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza Tattica della polizia locale e i carabinieri hanno effettuato un intervento congiunto di sgombero nell'area dell'ex casa delle Aste in viale Cesare Battisti.

Al termine del blitz sono stati identificati circa dieci cittadini stranieri di cui sette senza permesso di soggiorno, che sono stati accompagnati in Questura per le procedure di espulsione. Le persone sono state anche denunciate per occupazione di suolo pubblico.

Per sei di loro la Polizia sta procedendo con le pratiche di espulsione alla luce dei precedenti penali emersi sul loro conto relativi a spaccio e reati contro il patrimonio.