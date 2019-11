Si sdraia sui binari in stazione e blocca la circolazione ferroviaria: denunciato

Un 25enne è stato denunciato giovedì in tarda serata per interruzione di pubblico servizio dai carabinieri di Desio. Verso le 23.40 il giovane, emotivamente provato per una delusione d’amore, ha pensato di farla finita e si è sdraiato tra i binari della ferrovia. Inutilmente il personale ha tentato di farlo desistere e sul posto sono intervenute le forze dell’ordine.

Sono stati i militari dell’Arma e gli agenti della polfer di Monza a convincerlo ad allontanarsi dai binari. Per oltre mezz’ora però un convoglio in transito dalla stazione di Desio è rimasto bloccato. L’interruzione ha causato ritardi su tutta la linea Milano Chiasso fino all’una di notte.