Incidenti stradali in Brianza, in arrivo 1 milione per interventi per sistemare le strade

Un milione di euro per finanziare interventi per la messa in sicurezza delle strade e ridurre il numero di incidenti. Tra gli oltre settanta progetti, da finanziare con circa 25 milioni di euro, ammessi al bando e previsti previsti grazie al decreto promosso e firmato dall'assessore alla Sicurezza Riccardo De Corato, ci sono anche diversi progetti che riguardano il territorio brianzolo.

"La sicurezza stradale e la riduzione degli incidenti sono due grandi obiettivi per Regione Lombardia. Gli interventi a favore dei comuni della provincia di Monza e Brianza rappresentano un segnale forte ai cittadini per migliorare le infrastrutture e la viabilità. I comuni hanno bisogno di sentire accanto Regione Lombardia e con questo fondamentale supporto riusciamo ad essere vicini al territorio con misure concrete per la riqualificazione, la sistemazione e la messa in sicurezza della sede stradale" ha dettol'assessore alla Ricerca, innovazione, universita', export e internazionalizzazione e vicepresidente della Giunta regionale Fabrizio Sala.

I progetti in Brianza

"E' stato destinato, infatti, a diversi comuni della Brianza quasi 1 milione di euro da parte di Regione Lombardia - ha ricordato Sala - a dimostrazione del fatto che per la Regione la sicurezza stradale rappresenti una priorita' per ridurre il rischio incidenti sulle nostre strade". Il bando della Regione a cui hanno risposto gli Enti prevedeva la realizzazione di opere infrastrutturali, come la realizzazione o il miglioramento di rotatorie, attraversamenti pedonali e ciclabili, segnaletica anche luminosa, piste e percorsi ciclo pedonali. Installazione di nuovi semafori e di barriere di sicurezza. Alcune tipologie progettuali hanno previsto la realizzazione di lavori di sistemazione e messa in sicurezza della sede stradale, banchine di fermata di bus, isole salvagente, arredo urbano specifico per la moderazione del traffico.



I comuni coinvolti

- Comune di Carate Brianza: 191.888 euro, di cui 95.944 dalla

Regione;

- Comune di Concorezzo: 292.609 euro, di cui 100.000 dalla

Regione;

- Comune di Limbiate: 560.000 euro, di cui 196.000 dalla

Regione;

- Comune di Lissone: 1.165.714 euro, di cui 200.000 dalla

Regione;

- Comune di Misinto: 330.000 euro, di cui 100.000 dalla Regione;

- Comune di Nova milanese: 250.000 euro, di cui 100.000 dalla

Regione;

- Comune di Varedo: 450.000 euro, di cui 100.000 dalla Regione;

- Comune di Vimercate: 120.000 euro, di cui 60.000 dalla

Regione.