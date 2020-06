Simone Bonavita nella "scuderia" di Totti: il sogno del pallone di Elio rivive con il fratello

La stessa passione: rincorrere una palla con la testa e il cuore sul campo. Ma due destini diversi. E ora il sogno di Elio, morto a 15 anni in un tragico incidente d'auto a Monza proprio mentre stava andando a giocare una partita di calcio accompagnato dalla mamma, rivive insieme al fratello Simone Bonavita.

Classe 2004, centrocampista dell'Inter e già sotto contratto con Nike: Simone Bonavita è il primo giocatore che entra a far parte della scuderia di Totti, dopo aver firmato un contratto con la CT10 Management dove l'ex numero 10 giallorosso ora veste la nuova "maglia" da procuratore. A darne notizia è stato lo stesso calciatore, originario di Caserta, ma cresciuto in Brianza. Bonavita ha pubblicato su Instagram uno scatto che lo ritrae insieme a Francesco Totti. La firma del contratto è avvenuta a Roma e ha segnato un altro importante traguardo per il calciatore sedicenne già nel giro delle nazionali giovanili.

Un futuro promettente che sembra già scritto in cui Simone dovrà dimostrare di essere all'altezza non solo dei suoi sogni ma anche di quelli di Elio. Svaniti troppo presto, ancora prima di poter diventare realtà.