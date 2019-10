Il vicesindaco di Monza Simone Villa entra nel consiglio direttivo di Anci Lombardia

Il Vicesindaco Simone Villa entra nel Consiglio direttivo di Anci Lombardia. È stato eletto lo scorso sabato 12 ottobre a Milano nel corso della XVIII Assemblea Congressuale di ANCI Lombardia che ha nominato il nuovo Presidente dell’associazione dei Comuni lombardi Mauro Guerra, Sindaco di Tremezzina.

"Questa nomina è per me motivo di grande soddisfazione - dichiara Simone Villa - soprattutto perché essere nel Consiglio Direttivo significa avere la possibilità di avvicinare l’Anci al territorio. Dobbiamo lavorare per mettere nella giusta luce il lavoro degli amministratori locali attraverso un racconto diverso da quello della cosiddetta antipolitica. Dobbiamo rivendicare con forza il valore del lavoro dei sindaci e dei consiglieri e dobbiamo diventare capaci di comunicare il buon governo dei nostri Comuni".

Compito del Consiglio Direttivo è esprimere gli indirizzi generali sugli orientamenti e dare le direttive dell’azione dell'ANCI. I membri dell’organismo di indirizzo sono 88, tra sindaci e consiglieri comunali, in rappresentanza di tutte le province lombarde. Sono nove gli eletti della Provincia di Monza e Brianza. Componente, di diritto, del Consiglio Direttivo anche Dario Allevi come tutti i sindaci dei Comuni capoluogo.