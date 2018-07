Malmena e insulta la madre e la sorella: arrestato per maltrattamenti in famiglia

Da anni picchiava e insultava la madre anziana e la sorella. Al punto che il Tribunale di Monza gli aveva impedito di vivere con loro e di avvicinarsi alla casa e perfino di non mettere piede a Solaro. Ma l’uomo – un 40enne di Solaro non aveva obbedito. Al contrario, non solo continuava a presentarsi a casa, ma proseguiva pure con le botte, le minacce e le richieste di soldi.

Così, il Gip di Monza ha trasformato il provvedimento in arresto. Ora l’uomo è stato arrestato dai carabinieri di Desio per maltrattamenti in famiglia. Da giovedì si trova nel carcere di Monza con il sollievo dei suoi parenti.