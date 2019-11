Viaggiano su auto piena di oro e soldi: 30enni fermati e denunciati per ricettazione

Viaggiavano sulla loro auto, una vecchia Alfa Romeo 147, in zona Cascina Costa Alta, a ridosso della Statale 36, al confine tra Briosco e Giussano. Ma sono stati fermati dai carabinieri. Martedì verso le 13 i militari della compagnia di Seregno hanno scoperto, nascosti nel baule della vettura, 19 monili d’oro del valore di alcune migliaia di euro e 3360 euro in banconote di piccolo taglio. E così due cittadini albanesi di 28 e 30 anni, domiciliati a Giussano ma disoccupati, già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e falsificazione di documenti, sono stati denunciati per ricettazione.

Nella loro abitazione sono state trovate e sequestrate anche due macchine fotografiche Nikon, due bilancini di precisione e due flessibili. Di fronte alle domande dei carabinieri, i due non hanno saputo fornire risposte convincenti. Gli oggetti potrebbero appartenere a persone che di recente hanno subito furti negli ultimi giorni nelle loro abitazioni.