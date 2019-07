Metropolitana a Monza, il comune stanzia oltre 27 milioni di euro per il prolungamento

Ventisette milioni e mezzo di euro per portare la metropolitana in città. La giunta di Monza ha approvato la delibera che stanzia la quota monzese per il finanziamento dell’opera in vista della sottoscrizione della convenzione tra tutti gli Enti finanziatori. Oltre alla partecipazione economica statale, parteciperanno alla suddivisione dei 365.000.000 di euro, pari al 28,85% della spesa totale, anche i comuni di Monza, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni e Regione Lombardia che stanzierà 283 milioni di euro.

“La metropolitana è l’investimento strategico più importante per la nostra città, un’opera che scommette in concreto sul futuro di Monza e sul potenziamento del trasporto pubblico – ha detto il Sindaco Dario Allevi al termine della seduta di Giunta – Ciò comporta uno sforzo finanziario straordinario che abbiamo stimato nei bilanci dell’Ente fino al 2027 e che richiede grande impegno: è una priorità assoluta da perseguire senza se e senza ma”.

Il provvedimento passerà ora al Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva, pronto per la sottoscrizione formale dell’Accordo con gli altri Enti, da inviare a Roma nelle prossime settimane. Oltre all’impegno di spesa, il comune di Monza dovrà lavorare alla predisposizione di una variante al PGT e adeguare gli strumenti urbanistici in vista del progetto definitivo.

Il progetto e le fermate

Il nuovo progetto relativo al prolungamento della linea M5 della metropolitana prevede fermate in corrispondenza della stazione ferroviaria e della centralissima Piazza Trento e Trieste. Il tracciato, alla luce delle revisioni progettuali, toccherà anche l’Ospedale San Gerardo, la Villa Reale e il Parco, l’Autodromo, il centro storico e la stazione FS, oltre al Polo Istituzionale al capolinea.