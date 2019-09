Dimentica una "montagna" di soldi sul tavolo e apre ai carabinieri per un controllo: arrestato

Ha aperto ai carabinieri dimenticando che sul tavolo della sala da pranzo c'erano mille euro in contanti e un bilancino di precisione. E così per lui, pregiudicato tunisino di 40 anni sottoposto a libertà vigilata, sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo a Melzo, alle porte della Brianza, nella notte tra domenica e lunedì 2 settembre.

I carabinieri si sono presentati a casa sua per un normale controllo: il 40enne, infatti, era sottoposto alla libertà vigilata con obbligo di permanenza notturna nella propria abitazione. Nel corso del controllo i militari si sono accorti che sul tavolo della sala da pranzo c'erano banconote per circa mille euro, oltre a un bilancino di precisione. Sono così scattati ulteriori accertamenti e in una scatola sono stati trovati 5 grammi di coca divisi in dosi.

"Bianca" e banconote sono state sequestrate mentre per il 40enne sono scattate le manette. Nella giornata di lunedì è stato giudicato per direttissima dal tribunale di Milano e ristretto nel carcere milanese di San Vittore.