Coppia trova seicento euro fuori dal centro commerciale e li porta alla polizia

Una busta a terra e dentro seicento euro in contanti. Quando una coppia martedì sera ha trovato l'insolito "bottino" non ci ha pensato due volte: ha preso il denaro ed è salita in auto. Anzichè spendere o mettere da parte i soldi li hanno portati dritti in Questura a Monza, per consegnarli alla polizia. Nella speranza che tornino nelle mani del suo proprietario.

A trovare la busta abbandonata intorno alle 19 è stata una donna di 34 anni, Mohamed Walsall Oussef, cittadina egiziana residente a Monza, che era al centro commerciale Torri Bianche in compagnia del marito. Quando la coppia è arrivata in Questura ha consegnato il denaro, spiegando ai poliziotti di aver portato subito il denaro in via Montevecchia perchè poteva essere la pensione di un vecchietto bisognoso.