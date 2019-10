Sostituzione contatori Brianzacque, tocca a Sovico, Ceriano Laghetto e Carnate

Dopo Barlassina, Cogliate e Ronco Briantino ora tocca a Ceriano Laghetto, Sovico e Carnate.

Prosegue senza sosta la maxi operazione di Brianzacque per la sostituzione dei contatori dell'acqua potabile in tutte le utenze attive dei 56 comuni della Brianza. La campagna “Conta su di noi” prevede la sostituzione di centosessantamila apparecchi di vecchia generazione per lasciare spazio a misuratori più nuovi e performanti.

"L’ammodernamento dell’intera dotazione di contatori, alcuni dei quali vecchi anche di 30-40 anni, non potrà che garantire misurazioni dei consumi d’acqua più precisi con vantaggi traducibili in termini di sicurezza e di affidabilità delle rilevazioni” ha sottolineato il presidente e ad di Brianzacque Enrico Boerci.

L'operazione è iniziata a settembre e la campagna di sostituzione massiva si protrarrà per otto anni, procedendo per lotti con un investimento economico pari a 3,5 milioni per il primo biennio. L’operazione è attualmente in corso a Barlassina e a Cogliate e a partire da questi giorni interesserà anche Ceriano Laghetto e Sovico per poi proseguire l’anno prossimo ad Albiate, Briosco e Triuggio. Nel Vimercatese, invece, il cambio delle apparecchiature di misura è in corso a Ronco Briantino ( individuata come località per un progetto pilota di smart metering), a Bernareggio e in fase di avvio a Carnate. Quindi, nel 2020 sarà la volta di Aicurzio, Burago Molgora, Busnago, Cavenago, Cornate d’Adda, Mezzago, Ornago e Sulbiate.

Nel primo biennio, la campagna interesserà oltre 18 mila utenze. Il piano di interventi, predisposto dal settore Acquedotto della public company dell’idrico brianzolo, ha privilegiato i comuni con uno scarto maggiore tra acqua sollevata e acqua distribuita. Si è pertanto cominciato dai contatori posati in data antecedente il 2010. BrianzAcque non svolge direttamente quest’attività, ma l’ha appaltata a ditte esterne e specializzate in questo genere di servizi. I singoli utenti vengono contattati dalle imprese incaricate che, previo preavviso nelle zone di volta in volta interessate, procedono alla sostituzione del vecchio apparecchio.

Per informazioni e verifiche di qualunque tipo, si prega di rivolgersi al Servizio Clienti di BrianzAcque, Numero Verde Clienti 800.005.191, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 19.30. Per eventuali problemi successivi al cambio delle apparecchiature e per emergenze di carattere tecnico, contattare il Numero Verde di Pronto Intervento: 800.104.191.