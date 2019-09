La domenica del Gran Premio inizia con la pioggia, sottopasso allagato in Autodromo

La giornata del 90esimo Gran Premio d'Italia è iniziata sotto l'acqua, con le precipitazioni che si sono abbattute sulla città del Tempio della Velocità e in Brianza nella notte e all'alba di domenica 8 settembre.

In Autodromo, a Monza, la Protezione Civile nelle prime ore della mattinata è intervenuta nei pressi di uno dei sottopassi che conducono al circuito, nei pressi dei paddock. A causa delle precipitazioni il tratto si era allagato e il personale si è attivato con una idrovora per svuotare dall'acqua il sottopasso prima dell'afflusso degli addetti ai lavori e del pubblico per evitare disagi.