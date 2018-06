Bomba d'acqua su Monza, il sottopasso diventa un "fiume" in piena

Strade allagate, sottopassi sommersi di acqua e un controsoffitto crollato in stazione. Il violento nubifragio che si è abbattuto martedì mattina sulla città di Monza ha provocato disagi e danni.

Le precipitazioni, con pioggia e grandine, hanno reso difficoltosa anche la circolazione sulle strade. Il sottopasso di via Rota è stato inondato dall'acqua e in un video girato da un cittadino e postato sui social si vede chiaramente il tratto trasformato in un "fiume" in piena. Numerosi anche gli interventi dei vigili del fuoco in città a causa degli allagamenti.

Video di Riccardo Schiatti/Facebook