Sovico, si allontana da casa e annuncia il suicidio: 17enne salvata dai carabinieri

E' uscita di casa lasciando un biglietto d'addio e annunciando l'intenzione di togliersi la vita. Quando uno dei genitori è tornato a casa e ha trovato il messaggio ha immediatamente dato l'allarme. Solo la tempestiva richiesta di aiuto e il pronto intervento dei carabinieri che hanno attivato la macchina dei soccorsi ha evitato che potesse consumarsi una tragedia.

Attimi di tensione a Sovico quando intorno alle 17 è scattato l'allarme per l'allontanamento di casa di una studentessa 17enne. Non appena uno dei genitori ha chiamato la centrale operativa del comando dei carabinieri di Monza, l'operatore è riuscito a geolocalizzare la posizione della minorenne e dirottare sul posto i militari.

Poco dopo, giusto in tempo per evitare il dramma, i carabinieri hanno rintracciato e raggiunto la studentessa nei pressi del passaggio a livello di Sovico. La giovane è stata soccorsa e tratta in salvo.