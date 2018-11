Spaccata all'Esselunga: auto in corsa contro la vetrina del supermercato

Ladri in azione all'Esselunga di Paina di Giussano. Nella notte di giovedì 15 novembre, intorno alle 4 del mattino, una banda ha cercato di saccheggiare il supermercato di via Pola, ma sono stati costretti a desistere: messi in fuga dall'impianto di allarme.

In pochi attimi hanno scaraventato un'utilitaria contro una delle uscite di sicurezza del supermercato mandandola in pezzi. Una volta entrati nell'Esselunga si sono diretti verso l'ingresso, vicino all'area dove sono in esposizione gli smartphone, ma sono scappati (sempre a bordo dell'utilitaria) senza bottino: messi in fuga dall'allarme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Giussano che stanno indagando sul fatto.