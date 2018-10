Spaccata alla Expert di Lissone, sfondano la vetrina con il pick-up: rubati pc e telefoni

Hanno ingranato la retromarcia e hanno mandato in mille pezzi la vetrina, poi hanno arraffato tutto quello che potevano e sono scappati facendo perdere le loro tracce. Spaccata nella notte tra mercoledì e giovedì 18 ottobre alla Expert di via Michelangelo Buonarroti a Lissone.

Tutto è accaduto intorno alle 2.30 del mattino quando i malviventi — tutti a volto coperto — sono entrati in azione a con due pick-up: uno nero e uno bianco. In pochi attimi, come si evince dalle immagini pubblicate su Facebook dalla catena di negozi di elettronica, hanno messo a segno il colpo. Non è ancora chiaro a quanto ammonti il bottino, sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Desio, intervenuti sul posto per i rilievi. Secondo quanto trapelato sembra che i ladri abbiano rubato diversi smartphone e computer portatili.

Il negozio, intanto, ha pubblicato i video della spaccata sulla sua pagina Facebook e lanciato un appello: "Se qualcuno ha visto circolare questi due mezzi avvisi i carabinieri di Lissone.Sono stati utilizzati per compiere un furto questa notte. Qualsiasi indicazione può' essere utile per le ricerche".