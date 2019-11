Sorpresa con la droga in strada, nel marsupio un machete e una mazza da baseball: arrestata 38enne

Quando i carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno l’hanno notata in via Puecher, l’hanno subito riconosciuta. La donna, 38 anni, già nota alle forze dell’ordine, tossicodipendente e spacciatrice, si aggirava in strada probabilmente in cerca di clienti a cui “piazzare” una dose di droga.

Nel suo marsupio, oltre a dell’hashish, sono stati trovati anche un machete, una mazza da baseball e un coltello.

La 38enne è stata arrestata per detenzione di droga e possesso abusivo di oggetti atti a offendere. Ora si trova nel carcere di Monza.