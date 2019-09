A 15 anni spaccia davanti alla scuola: studente denunciato dai carabinieri

A quindici anni spacciava droga davanti alla scuola superiore di Lissone che frequentava. Il giovanissimo pusher, lunedì scorso, non ha rinunciato a piazzare una dose di stupefacenti nemmeno quando sul piazzale c’era una pattuglia dei carabinieri di Desio in divisa, impegnata in un controllo.

Incurante della presenza dei militari, il 15enne ha fornito una dose di droga a uno studente di 17 anni. I carabinieri hanno notato il gesto e lo hanno subito bloccato. Il 15enne è stato denunciato per detenzione e spaccio di stupefacenti. Nessun altro caso di studente con droga invece è stato scoperto nella scuola.