Lascia il drink sul tavolo del bar e se ne va: spacciatore arrestato a Usmate Velate

Era seduto ai tavolini di un bar ma quando ha notato i carabinieri si è mostrato fin da subito nervoso tanto da decidere di alzarsi e lasciare il locale, senza nemmeno finire la sua consumazione. Il motivo di tanta fretta è stato subito chiaro ai militari della stazione di Arcore, impegnati nel pomeriggio di venerdì in una serie di controlli sulle strade della cittadine e nei vari esercizi commerciali.

Nel mirino dei controlli è così finito anche G.C., 40enne brianzolo. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno scoperto a casa sua circa 100 grammi di droga, tra marijuana e hashish, in parte già suddivisa in dosi e pronta per essere venduta.