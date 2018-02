Cento grammi di cocaina e cinquemila euro in tasca, spacciatore arrestato in centro Monza

Aveva cento grammi di cocaina in tasca e oltre cinquemila euro in contanti. In centro Monza, proprio sotto casa sua, i carabinieri della compagnia Monforte di Milano hanno arrestato uno spacciatore tunisino di 32 anni.

Al termine di un lungo appostamento, grazie ad una soffiata, per il pusher sono scattate le manette. A portare i militari nel capoluogo brianzolo, sulla strada del pusher, è stata un informazione riservata 'recuperata' nelle piazze di Corvetto, quartiere alla periferia di Milano. L'uomo, noto alle forze dell'ordine, è finito in carcere con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Oltre alla droga, con sè aveva 5.200 euro.