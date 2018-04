Droga e quasi 4mila euro nascosti in casa, spacciatore arrestato dai carabinieri

Cocaina, hashish e tremila e seicento euro in contanti. Questo quello che nascondeva addosso e in casa sua, a Cesano Maderno, uno spacciatore marocchino di cinquant'anni, finito in manette nella serata del 10 aprile, arrestato dai carabinieri della compagnia di Vimercate.

Il pusher, un pregiudicato con precedenti alle spalle, è stato intercettato intorno alle 18 da una pattuglia dell'Arma ad Agrate Brianza, all'altezza del casello dell'autostrada. L'uomo, che era al volante di una Opel Insigna, è stato riconosciuto dai militari che lo hanno pedinato fino a Cinisello Balsamo dove il cinquantenne è stato fermato e perquisito.

I controlli sono poi proseguiti anche nella sua abitazione in Brianza e complessivamente i carabinieri hanno sequestrato cinquanta grammi di cocaina, dell'hashish e tremilaseicento euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Per il pusher sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio.