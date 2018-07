Nasconde oltre 8mila euro in contanti nel calzino: pusher sorpreso e arrestato

Aveva addosso 5 grammi di cocaina e 275 euro in contanti, ma in casa sua a Cinisello Balsamo nascondeva altri 20 grammi di "bianca" e altri 8.500 euro. Risultato? Le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nella giornata di martedì 17 luglio a Bresso, nei guai un 44enne di Cinisello Balsamo.

L'uomo — come riferito dai carabinieri della compagnia di Sesto — è stato fermato mentre passeggiava in via Matteotti a Bresso. Durante la perquisizione sono stati trovati i contanti e la droga. Successivamente è scattata la perquisizione della sua abitazione dove sono saltati fuori altri 600 euro di cocaina e 8.500 euro, nascosti in un calzino del comodino. Il 44enne è stato arrestato, nella giornata di mercoledì è stato giudicato per direttissima dal tribunale e ristretto nella casa circondariale di San Vittore.