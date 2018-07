Nasconde oltre mille euro tra droga e contanti nel calzino: sorpreso e arrestato

Aveva 250 euro di cocaina nascosti in un calzino e 820 euro in contanti. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nel pomeriggio di venerdì 6 luglio a Cassano d'Adda, nei guai un 30enne marocchino, incensurato.

Tutto è iniziato quando i carabinieri lo hanno fermato in località "Taranta" a bordo di un'automobile intestata a un prestanome. Sono scattati gli accertamenti durante i quali sono stati trovati i 5 grammi di cocaina e i contanti.

Nella mattinata di sabato 7 luglio è stato giudicato per direttissima dal tribunale di Milano, , al termine dell’udienza è sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia di Milano