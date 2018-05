Spacciatore arrestato a Cesano Maderno, droga in auto e in casa

Qualche dose di marijuana nascosta in auto, occultata sotto la cuffia del cambio, e il resto della droga a casa dove i carabinieri hanno trovato anche duecentocinquanta euro in contanti.

Uno spacciatore di quarantasei anni è stato arrestato nella notte a Cesano Maderno dai militari della compagnia di Desio. Gli uomini dell'Arma già da qualche tempo stavano tenendo sotto osservazione l'uomo che era stato notato più volte aggirarsi in atteggiamento sospetto nei pressi di un bar di via Verbano forse in attesa di clienti.

Nella notte di martedì è scattato il controllo: il quarantaseienne è stato fermato dai carabinieri e la sua vettura è stata perquisita. Sotto la cuffia del cambio della vettura sono state trovate alcune dosi di marijuana mentre a casa dell'uomo i militari hanno scoperto altri centocinquanta grammi di sostanza stupefacente insieme a duecentocinquanta euro in contanti.

Per lo spacciatore sono scattate le manette con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.