Si ferma a far benzina ma incrocia i carabinieri: arrestato con la cocaina e mille euro

Si è fermato in un'area di servizio, forse per fare rifornimento prima di salire di nuovo in sella e continuare a "lavorare" ma qui, in una piazzola di rifornimento a Burago di Molgora, in via XXV Aprile, sabato pomeriggio, ha incrociato i carabinieri.

Alla vista degli uomini dell'Arma l'uomo è scappato via, abbandonando il mezzo. Immediatamente è scattato l'inseguimento: uno dei due carabinieri a bordo della pattuglia è sceso dal mezzo ed è corso dietro al fuggitivo che, dopo una fuga di qualche minuto, è stato bloccato. L'uomo, un cittadino marocchino di 24 anni, irregolare sul territorio, pluripregiudicato, residente a Verdellino, in Bergamasca, è stato trovato in possesso di venti dosi di cocaina pronte per essere vendute e 1145 euro in contanti.

In seguito alla direttissima per il 24enne è stato disposto l'obbligo di firma.