Spacciatore sorpreso con la droga in auto: arrestato 41enne a Vimercate

Alcune dosi di cocaina già pronte da spacciare e sessantacinque euro in contanti. Questo nascondeva in auto lo spacciatore di 41 anni di origine marocchina fermato nella notte di martedì a Vimercate.

L'uomo si era appostato in un parcheggio di via Burago in attesa di clienti a cui vendere sostanza stupefacente e qui l'hanno sorpreso i militari del Nucleo Radiomobile della compagnia di Vimercate impegnati in un servizio di controllo sul territorio. Quando ha notato la pattuglia il pusher ha tentato di fuggire via e di allontanarsi ma è stato bloccato e arrestato con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.