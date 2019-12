Desio, spacciatore fermato dopo inseguimento con la droga nel giubbotto

Aveva scelto come area di spaccio la zona di via Fratelli Cervi, a Desio.

Venerdì notte alle 2.30 i carabinieri di Desio lo hanno fermato. In manette è finito un giovane di 23 anni, origini marocchine, già noto alle forze dell’ordine. Addosso aveva alcune dosi di cocaina e soldi.

I militari lo hanno sorpreso con un complice che però è riuscito a fuggire. E anche il 23enne stava per riuscire a

. I militari lo hanno raggiunto dopo un lungo inseguimento, prima in auto poi a piedi, per le vie del centro storico di Desio, rese un reticolo inestricabile dai sensi unici dei lavori in corso. Ora il pusher dovrà rispondere di detenzione di stupefacenti.

Gallery