Sorpreso a spacciare droga, pusher arrestato a Desio: in casa hashish, cocaina e soldi

Da qualche tempo i carabinieri lo tenevano sotto osservazione e nella notte di mercoledì per uno spacciatore di trentadue anni sono scattate le manette in flagranza di reato.

Seguendo i movimenti del pusher, un giovane censito in banca dati, residente a Desio, in via Arosio, i carabinieri della stazione di Brugherio lo hanno sorpreso nella cittadina brianzola mentre cedeva una dose di undici grammi di hashish a un cliente.

I militari hanno fermato sia l'acquirente che lo spacciatore e i controlli sono proseguiti nell'abitazione del giovane dove è stata trovata altra droga, bilancini di precisione e contanti. Nell'appartamento il trentaduenne nascondeva mezzo chilo di hashish, settantaquattro grammi di cocaina e tutto il kit per confezionare le dosi da spacciare.

Il ragazzo è stato arrestato per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.