Nasconde mille euro di marijuana in macchina: arrestato all'alba

Uno presunto spacciatore di 19 anni è stato arrestato dai carabinieri di Seregno in via Statuto, a Giussano. Il fermo è avvenuto mercoledì 29 agosto alle 4 del mattino.

Sospettando che si trattasse di uno spacciatore, i militari hanno perquisito la sua auto. Nascosti nel cruscotto, hanno scoperto tre involucri con dentro 100 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 1.135 euro in contanti. Nella sua casa invece c’erano un bilancino di precisione, sostanze da taglio e altri 1100 euro. Con il 19enne in auto c’era anche un coetaneo di Meda. Il giovane aveva con sé tre grammi e mezzo di marijuana: è stato segnalato alla prefettura come assuntore di droghe.